Indépendance alimentaire : les projets wallons émergent, mais la relocalisation demande du temps

Dans le Namurois, Isabelle Coupienne partage la même ambition. Elle est directrice de Graine de curieux, une filière bio de culture de quinoa, de lentilles ou encore de petit épeautre et de millet. Pour réhabiliter ces cultures en Belgique, elle travaille avec des agriculteurs, mais surtout, elle trie et elle transforme ses productions en produits finis, en farine, en biscuits ou en huile par exemple. Et la sauce commence à prendre.

"Comme ils voient que les cultures fonctionnent, on a de plus en plus de demandes d’agriculteurs qui veulent travailler avec nous. Ça veut dire qu’on peut augmenter les volumes et ça veut dire aussi qu’on peut répondre à une demande des industriels belges ou wallons qui utilisent des protéines, qui utilisent certains types de céréales, mais qui ont besoin de volume."

Des avantages… mais aussi des inconvénients

D’autant qu’il existe un nouvel avantage compétitif aujourd’hui pour les productions locales : les économies sur le transport. En effet, inutile d’aller chercher ces céréales à l’autre bout du monde, chose non négligeable vu les circonstances actuelles et les prix du transport.

Pour autant, comme l’explique Cécile Fontaine, cheffe de projet chez Wagralim – le pôle compétitivité agroalimentaire wallon – relocaliser ne se fait pas en un claquement de doigts. En effet, ce n’est pas toujours possible d’être rentable face à des multinationales de l’agroalimentaire qui font la même chose à des prix moindres à l’autre bout du monde.