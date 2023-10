Indémodable Édith Piaf, 60 ans après sa disparition

Au rythme de ses chansons, à partir de ces films émouvants, de bandes-son,de photos, d’archives et d’interviews de ses proches – comme son amie la chanteuse Germaine Ricord -, la carrière incroyable de Piaf nous est retracée avec, comme point de départ à l’adolescence, une soif d’aventure et de liberté. Et si, durant toute sa vie, elle a aussi passionné le public et les médias par la vie qu’elle menait avec ses amours, ses malheurs et ses déboires de santé, ce documentaire dévoile avant tout la vie heureuse qu’elle a vécue jusqu’à ce que tout s’arrête le vendredi 11 octobre 1963