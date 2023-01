Indemnité généralisée pour aller "vélotafer" : pédaler plus pour gagner plus ?

Une indemnité de 0,27 € par kilomètre avec un maximum de 40 kilomètres par jour. À partir du mois de mai prochain au plus tard, tous les travailleurs du privé y auront droit. Chez ceux qui ont déjà adopté le mode de transport en deux roues, l’idée fait l’unanimité. " Au plus on utilise son vélo, au plus on se rend compte qu’il y a des frais. Il faut changer les patins de freins, les pneus, etc., donc je me dis que ce n’est finalement pas plus mal " dit l’un. " L’indemnité ne payera pas tout, mais la santé, plus l’indemnité et plus le bien-être, un combo parfait " selon un autre cycliste.

