Indemnisations, barrages… un an après les inondations de juillet 2021, le gouvernement wallon fait le point

Adaptations au barrage d'Eupen

D'autant plus que "quand on a désigné quelqu'un, il faut laisser deux semaines si pas plus parce qu'il pourrait y avoir un recours au conseil d'Etat. C'est extrêmement handicapant dans les moments où on aimerait avoir les mains totalement libres".

"On doit se préparer globalement à gérer les situation et mieux identifier les différents risques et les combattre", a reconnu Philippe Henry (Ecolo), ministre en charge des Infrastructures et de la Mobilité en Wallonie.

"En ce qui concerne les barrages, on va mettre en oeuvre les recommandations de la commissions d'enquête : formaliser un cadre légal et des audits systématiques et travailler sur une gestion plus dynamique qui anticipe plus encore les différents modèles d'hydrologie possible", a encore détaillé Philippe Henry.

Le ministre ajoute que "dans l'immédiat on s'est mis en situation de prudence" avec "une augmentation de volume capable d'être rempli dans le barrage d'Eupen suite à la catastrophe et donc un accord provisoire avec la SWDE (Société wallonne des Eaux, ndlr), ce qui a un impact sur la quantité d'eau disponible, le temps d'affiner les modèles".