Indemnisation des victimes des attentats de Bruxelles : il n’y aura pas de fonds de garantie

En concertation avec le cabinet du ministre, les députés Denis Ducarme (MR), Koen Geens (CD&V) et Patrick Prévot (PS) ont mis au point une série d’amendements. Il sera ainsi mis fin à la différence faite entre les victimes résidant en Belgique et les autres, et le délai dans lequel une demande d’indemnisation doit être introduite passera de 5 ans à 10 ans.

Il sera également fait référence à la création d’un guichet unique qui doit orienter les victimes et leur éviter d’être confrontées à une multitude d’interlocuteurs. La mise sur pied d’un fonds public comme en France a été définitivement écartée. Le gouvernement a notamment invoqué des questions d’efficacité.

Si un attentat semblable à celui du 11 septembre était commis en Belgique, seuls les assureurs auraient l’expertise et la capacité logistique de faire face à la situation, a expliqué M. Dermagne. Le coût n’est pas étranger non plus au choix fait : soit l’Etat le prenait en charge, soit au final les assurés par le biais d’une contribution financière.

Dans la majorité, MM. Geens et Ducarme n’ont pas caché leur déception. Le libéral, rejoint par Georges Dallemagne (Les Engagés), s’est montré très dur à l’égard du secteur des assurances, accusé d’être responsable de l’abandon d’un tel fonds. "Aujourd’hui, on constate le blocage d’Assuralia. Le secteur avait déjà été indigne à l’égard des indépendants durant la crise du covid. Et aujourd’hui encore, il tire sur la corde de l’indignité. Je le regrette", a-t-il affirmé.