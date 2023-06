Inde : une réunion du G20 au Cachemire, région contrôlée d’une main de fer

Sur la route qui mène de l’aéroport au centre de conférences de Srinagar, les centaines de militaires en fusils d’assaut qui gardent la ville himalayenne sont cachés derrière des boucliers recouverts de décors de fleurs et de montagnes. Et les grandes installations militaires recouvertes par de longs panneaux de paysages féeriques de monts enneigés, qui arborent un message : "Bienvenue au paradis sur terre".

Pendant les trois jours de la réunion du G20, qui s’est déroulée du 22 au 25 mai dernier, le gouvernement a tout fait pour donner l’impression aux diplomates étrangers que le Cachemire, déchiré par plus de trente ans d’insurrection séparatiste et revendiqué par le voisin pakistanais, avait retrouvé paix et normalité.

"Avant, une telle réunion n’aurait pas pu avoir lieu, car Islamabad aurait appelé au boycott et les magasins de Srinagar auraient fermé, affirme Jitendra Singh, ministre fédéral des sciences et de la technologie, venu pour l’inauguration. Maintenant, la population du Jammu-et-Cachemire a tourné la page et veut participer à la marche vers le développement guidée par le Premier ministre Narendra Modi".