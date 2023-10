Inde : la crue subite et dévastatrice d’un lac glaciaire dans l’Himalaya tue au moins 40 personnes

Au moins 40 personnes ont péri dans une vallée himalayenne du Nord-Est de l’Inde et des milliers d’autres sont sans abri après des crues subites provoquées par le débordement mercredi d’un lac glaciaire, selon un nouveau bilan vendredi des autorités. "Dix-neuf corps ont été retrouvés", a déclaré à l’AFP V.B. Pathak, le plus haut fonctionnaire de l’Etat du Sikkim.

Au Bengale occidental voisin, 21 autres corps ont été retrouvés ces trois derniers jours, a indiqué à l’AFP Shama Parveen, magistrate de district. Le lac Lhonak, qui a débordé mercredi, entraînant d’importantes destructions dans une vallée en aval, est situé au pied d’un glacier proche du Kangchenjunga, le troisième plus haut sommet du monde.

Le précédent bilan annoncé jeudi par les autorités était d’au moins 14 morts mais les équipes de recherche et de sauvetage en aval ont récupéré d’autres corps durant la nuit alors que les eaux se dirigeaient vers le golfe du Bengale. Parmi les morts figurent six soldats de l’armée indienne postés au Sikkim, situé à la frontière reculée de l’Inde avec le Népal et la Chine et qui bénéficie d’une présence militaire importante.

Près de 8000 autres personnes se sont réfugiées dans des camps de secours improvisés dans des écoles, des bureaux gouvernementaux et des maisons d’hôtes, selon un communiqué de l’Etat du Sikkim.

Des dégâts considérables s’étendent à plus de 120 kilomètres en aval, les routes de la région sont "gravement" endommagées et 14 ponts ont été détruits, selon les autorités.

"Les inondations ont semé la destruction dans quatre districts de l’Etat, emportant des gens, des routes et des ponts", a indiqué à l’AFP Himangsu Tiwary, un porte-parole de l’armée.