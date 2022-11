Inde : la Cour suprême prête à examiner le mariage homosexuel

"Nous espérons vivre dans un monde sans placard", avaient alors expliqué Abhay Dange et Supriyo Chakraborty, cités par le quotidien The New Indian Express. Les requêtes réclamant la légalisation des mariages homosexuels se multiplient notamment dans les tribunaux de New Delhi, du Kerala et de l’Uttar Pradesh, mais elles continuent de se heurter à l’opposition des gouvernements régionaux.

Au début de l’année, la Haute Cour d’Allahabad a rejeté la demande d’un couple de lesbiennes, le gouvernement de l’Uttar Pradesh ayant argué qu’une telle union était contraire à la culture indienne, avait rapporté la presse locale. L’an dernier, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a estimé devant la Haute Cour de Delhi que les mariages homosexuels "bouleverseraient complètement l’équilibre délicat du code des droits personnels dans le pays", cité par le quotidien The Hindu.