Inde : fonte des glaciers, canicules, la "rude réalité" de la crise climatique

Installé sur les rives de la ville, des centaines de milliers d'Hindous le visitent chaque année, quand quelques centaines s'y rendaient à l'époque de son père. "La présence humaine et les conditions climatiques de la région ont évolué au cours de ma vie", confie-t-il.

Le glacier de Gangotri a reculé de 1,7 km en 90 ans, selon le chercheur Rakesh Bhambri de l'Institut de géologie himalayenne Wadia, et le recul s'accélère. "Auparavant, d'importantes chutes de neige protégeaient le glacier mais la hausse des précipitations entraîne une fonte plus rapide" et modifie l'écosystème, explique-t-il.

Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et meurtrières : au moins 26 personnes ont péri dans une avalanche à Gangotri en octobre. Une rupture glaciaire y avait déjà tué au moins 72 personnes l'an dernier. En 2013, quelque 5.000 personnes sont mortes dans des inondations dans la région.

L'Inde, comptant 17% de la population mondiale et seulement 4% des ressources en eau, est l'un des pays les plus touchés par le "stress hydrique".

Selon le centre de politique publique NITI Aayoga, environ 600 millions de personnes sont déjà confrontées à un "stress hydrique de niveau élevé à extrême" et 21 grandes villes manqueront bientôt d'eaux souterraines.