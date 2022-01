Inde: des dizaines de tortues mortes, probablement empoisonnées

Un empoisonnement intentionnel est probablement à l'origine de la mort de dizaines de tortues dans un lac près de Bombay, ont avancé dimanche auprès de l'AFP des experts indiens de la faune sauvage.

Les agents de protection de la nature ont été avertis de l'incident après qu'un responsable politique local leur eut demandé d'enquêter sur une odeur nauséabonde autour du plan d'eau de Kalyan, à environ 50 kilomètres à l'est de la capitale indienne du divertissement. Suhas Pawar, du groupe de conservation Wild Animal and Reptile Rescue, a annoncé que 57 tortues de l'espèce du trionyx à clapet avaient été tuées et que six autres avaient été sauvées.