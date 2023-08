Inde : au moins 17 ouvriers meurent dans l’effondrement d’un pont ferroviaire dans l'est

"Un pont ferroviaire en construction à Sairang, près d’Aizawl, s’est effondré ce jour, au moins 17 ouvriers ont péri", a rapporté le chef du gouvernement local, Zoramthang sur son compte X (ex-Twitter). Une vidéo qu’il a mise en ligne montre la structure métallique qui s’est détachée et fait chuter les colonnes dans la vallée en contrebas. Un policier, cité dans le journal Indian Express, a déclaré que 17 corps avaient été retrouvés et que "de nombreux autres" manquaient à l’appel. Les informations concernant les personnes disparues n’ont pas pu être confirmées dans l’immédiat. "Les opérations de sauvetage sont en cours et toute l’aide possible est apportée aux personnes touchées", a déclaré le bureau du Premier ministre Narendra Modi.