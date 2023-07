Inde : au moins 15 morts dans les pluies de la mousson

Au moins quinze personnes ont trouvé la mort dans le nord de l’Inde dans des inondations et glissements de terrain provoqués par les pluies de la mousson, New Delhi ayant enregistré un record de précipitations en l’espace d’une seule journée depuis 40 ans, ont indiqué dimanche les medias et les autorités.

La capitale, où des routes ont été submergées par de l’eau montant jusqu’aux genoux, a reçu 153 millimètres de précipitations, la plus grande quantité tombée en un seul jour en juillet depuis quarante ans. Les services météorologiques ayant prédit une nouvelle journée de pluies torrentielles, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles à New Delhi lundi. Selon l’agence de presse indienne PTI, quinze personnes ont péri au cours des dernières 24 heures dans six Etats du nord de l’Inde.

Les Etats montagneux ont été les plus affectés, avec six morts dans l’Himachal Pradesh où des glissements de terrain ont coupé environ 700 routes, a déclaré à l’AFP Omkar Sharma, un responsable de la gestion des situations de catastrophe. Les services météorologiques ont prévu de fortes pluies dans de nombreuses régions du nord de l’Inde pour les prochains jours. Selon les données officielles, les pluies de mousson tombées sur l’Inde au cours de la première semaine de juillet dépassent de 2% la quantité normale. Les pluies de mousson, de juin à septembre, représentent en Asie du Sud 70 à 80% des précipitations annuelles. Chaque année, elles sont la cause de morts et de destructions, mais le nombre d’inondations et de glissements de terrain meurtriers s’est accru ces dernières années.