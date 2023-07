Inde : 25 morts après l’incendie d’un bus

Au moins 25 personnes ont été tuées et huit autres blessées après qu’un bus a pris feu dans la nuit de vendredi à samedi sur une voie rapide dans l’Etat indien du Maharashtra (ouest), a annoncé la police samedi.

"Il y avait entre 30 et 35 personnes dans le bus. Vingt-cinq personnes sont mortes et huit autres sont blessées", a déclaré à l’AFP Baburao Mahamuni, un responsable de la police. Le bus se dirigeait vers la ville de Pune après minuit lorsqu’il a heurté un poteau et s’est renversé, provoquant l’incendie du réservoir, a-t-il ajouté.

Trois enfants figurent parmi les morts, a déclaré un officier de police à la presse. Les blessés, dont le chauffeur du bus, ont été transférés dans un hôpital proche du lieu de l’accident, qui se trouve à environ 400 kilomètres à l’est de la capitale financière de l’Inde, Bombay. La police a déclaré avoir ouvert une enquête sur les circonstances du drame.