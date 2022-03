Inde : 11 morts et 5 blessés dans l’explosion d’un atelier clandestin de pétards

Une énorme explosion dans une maison abritant un atelier clandestin de pétards a fait au moins onze morts dans l’est de l’Inde, ont annoncé vendredi les autorités.

Le souffle de l’explosion, qui s’est produite jeudi soir, a détruit quatre maisons adjacentes et la détonation s’est fait entendre à 15 km de là, a expliqué le magistrat du district de Bhagalpur, dans l’Etat de Bihar. "Onze personnes ont été tuées et cinq autres, blessées, sont prises en charge", a précisé Subrat Kumar Sen à l’AFP. Des pelleteuses et des grues dégageaient des amas de débris, avec peu d’espoir de retrouver des survivants sous les décombres, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances pour les pertes humaines "douloureuses" et a assuré que le gouvernement offrait toute l’aide possible pour les opérations de secours.

L’Inde déplore régulièrement des explosions dans des ateliers clandestins de pétards, dont beaucoup ne respectent pas les règles fondamentales de sécurité. En 2019, 18 personnes ont été tuées dans l’explosion d’une usine de pétards dans l’Etat du Pendjab, dans le nord du pays.