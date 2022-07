Incursion au Grand-Duché du Luxembourg...

Durant la balade, Adrien laisse la parole à la reporter du jour, Laurence. Celle-ci en profite pour interroger la responsable des inscriptions et refaire un topo sur les différentes manières de s'y prendre : via le site web ou via une tablette ou une fiche sur place. Les enfants en dessous de 13 ans ne sont pas obligés de s'inscrire. Ils reçoivent par contre un bracelet avec un numéro de contact à appeler en cas de souci.

L'avantage de s'inscrire ? Vous recevrez un t-shirt du millésime avec toutes les étapes à l'arrière et un accès gratuit au petit-déjeuner.