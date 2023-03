Inculpation de Donald Trump : Stormy Daniels n’est pas le seul orage qui menace le président américain

Le procureur de Manhattan Alvin Bragg a inculpé l’ex-président américain dans l’affaire du versement de 130.000 dollars à l’actrice de films X Stormy Daniels pour qu’elle ne divulgue pas sa liaison avec Donald Trump, alors en pleine campagne électorale. Le versement a été effectué par Michael Cohen, l’un des avocats de Trump que ce dernier a remboursé avec l’argent de sa société, la Trump Organization.

Michael Cohen a longtemps nié les faits. Inculpé puis condamné à la prison, l’avocat a finalement collaboré à l’enquête fin 2018 et témoigné plusieurs fois devant le grand jury. Bref, il a balancé l’affaire. D’avocat, il est devenu le pire ennemi de Donald Trump ou, à tout le moins, l’un de ses pires ennemis.

Les chefs d’inculpation à l’encontre de Donald Trump ne sont pas connus. L’acte d’accusation a en effet été mis sous scellés jusqu’au mardi 4 avril, soit le jour où Donald Trump se rendra au tribunal et annoncera s’il plaide coupable ou non coupable. Mais la presse américaine rapporte que le procureur Alvin Bragg a cherché à savoir si Donald Trump avait falsifié sa comptabilité pour occulter le versement et, partant, violé la législation sur les dépenses électorales.

Donald Trump nie les faits qui lui sont reprochés et se déclare "complètement innocent". Il a précisé qu’il restait bien dans la course à la primaire républicaine. "Il s’agit d’une persécution politique et d’une ingérence électorale au plus haut niveau", a-t-il déclaré dans un communiqué. Des propos qu’ils prononçaient déjà avant son inculpation lors de son premier grand meeting de campagne. "Ce sera sa ligne de défense", analyse Serge Jaumain.