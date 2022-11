Incroyables scènes de joie en Australie après la qualification des Socceroos : les supporters massés dans les rues à… 4h du matin

Il est un peu plus de 20 heures au Qatar quand l’arbitre met un terme à la rencontre entre l’Australie et le Danemark (1-0). Les Australiens, emmenés par Mathew Leckie, créent la surprise et se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au détriment de la Tunisie et du Danemark. Les joueurs exultent, le staff se congratule et les supporters explosent de joie… au stade Al-Janoub, à Al-Wakrah, comme en Australie.

Les images sont incroyables. Il est 4h du matin à Melbourne au coup de sifflet final et pourtant, les supporters australiens sont massés dans les rues pour célébrer la qualification des Socceroos, qui n’avaient plus atteint le stade des 1/8 de finale depuis 2006. En espérant pour ces nombreux fans que l’Australie décrète la journée de jeudi comme férié…