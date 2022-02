Incroyables photos d’inconnus à la ressemblance confondante

Sosie or not sosie ? Le photographe canadien François Brunelle parcourt le monde depuis 22 ans pour immortaliser des duos d’inconnus qui se ressemblent étrangement. Pourtant, ces personnes n'ont aucun un lien de parenté.

L’idée de son projet, nommé "Je ne suis pas un sosie !", provient son expérience personnelle. En effet, on lui répète souvent qu’il ressemble à Rowan Atkinson, l’interprète de Mister Bean. Dès lors, le photographe a commencé en 2000 à rechercher et à photographier des personnes aux mêmes caractéristiques physiques. À ce jour, il totalise plus de 200 duos et fait parler de lui dans la presse internationale.

Pour intensifier la ressemblance, François Brunelle habille ses modèles avec des vêtements similaires et les fait poser de la même manière.

Si vous avez trouvé votre sosie, vous aurez peut-être la chance d’être immortalisés. Les inscriptions se passent sur son site web.