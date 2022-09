Incroyable : un Belge ressuscite Elvis Presley à la télévision américaine

C'est un véritable exploit réalisé par le belge Chris Umé.

Elvis Presley est "vivant" et chante à nouveau. C'est en tout cas ce qu'on du se dire les spectateurs de la finale de l'émission américaine America's Got Talent la semaine dernière. Et tout celà grâce à notre compatriote Chris Umé (33 ans), qui l'a ramené à la vie avec ses incroyables techniques de deepfake.

Produite par sa société Metaphysic, sa vidéo en hologramme a redonné vie à une jeune version du chanteur américain lors de la finale de l'émission. Cette société utilise l'intelligence artificielle (IA) pour donner à un visage différent à n'importe quelle personne. Cela signifie que cette technologie peut faire faire n'importe quoi à n'importe qui.

Lors de la finale de célèbre concours de talents, cette version réinventée du King a interprété un medley comprenant "You're the Devil in Disguise" et "Hound Dog" accompagné de versions deepfake des jurés de l'émission: Sofia Vergara, Heidi Klum et Simon Cowell.

"Nous avons analysé la vraie voix d'Elvis. Vous entendez une version de la voix d'Elvis dans l'introduction. C'est une voix d'ordinateur calquée sur la véritable voix d'Elvis. Le chant lui a été réalisé par un imitateur d'Elvis " a déclaré le Limbourgeois Chris Umé.

" C'est le travail de toute une équipe. Nous y avons travaillé, vingt heures par jour, pendant un mois et demi. Nous avons également eu le soutien du Royaume-Uni et du Portugal. A l'avenir, il sera possible de mettre en scène un Elvis complètement synthétique : son corps, sa voix, ses mouvements seront tous recréés. Les gens qui ne l'ont jamais vu pourront assister à l'un de ses concerts".

Une performance ahurissante que l'on vous invite à découvrir ci-dessous :