Incroyable partage entre Zulte et Eupen (5-5), le Cercle s’impose à Saint-Trond

Au même moment, le Cercle Bruges a signé sa 5e victoire en six matches et un bilan de 16 sur 18, en venant s’imposer 0-1 à Saint-Trond dans un duel opposant deux formations de milieu de tableau qui peuvent espérer rejoindre le top 8. Le Cercle est 9e avec 25 points (autant que le Standard et Louvain, 7e et 8e). Dépassé par son adversaire du jour, Saint-Trond se retrouve 10e avec 23 unités.

Très peu d’occasions réelles ont marqué la première période, il est vrai qu’un aucun envoi n’a été cadré. Les Brugeois Hotic (9e), servi en profondeur, et Ueda (21e) bien placé à la conclusion d’un beau mouvement, furent les plus menaçants. A Saint-Trond, les nombreuses actions sur les flancs n’ont jamais réellement mis hors de position la défense du Cercle et se soldèrent essentiellement par des coups de coin.

Ueda eut l’occasion de se reprendre en seconde mi-temps. Le meilleur buteur brugeois allait planter son 7e but de l’exercice. Lancé en profondeur, il se montait plus prompt que les défenseurs trudonnaires et plaçait hors de portée de son compatriote Schmidt, lui aussi retenu parmi les 26 Japonais retenus pour le Mondial au Qatar (0-1, 69e).

Hollerbach lança alors simultanément Koita, Kaya et Hashioka à la 75e dans l’espoir de revenir au score. Sans effet.

La fin de match fut encore marquée par les exclusions, directe, de Kaya (85e), après l’intervention du VAR, côté limbourgeois, et, à la suite d’une seconde carte jaune, de Lopes Da Silva (90e+5) côté brugeois.