"Incroyable mais vrai", le nouveau film de Quentin Dupieux qui transforme l’ordinaire en extraordinaire

Marie et Alain achètent une maison. Une jolie maison pleine de charme avec un beau jardin. Une maison parfaite et plus encore… Dans cette maison – vous n’allez pas le croire -, et plus précisément dans la cave de cette maison… C’est complètement fou quand on y pense… dans la cave, il y a… un truc de fou, vraiment. Mais on n’en dira pas plus. C’est comme Gérard, le meilleur ami d’Alain, lui aussi, il a quelque chose de dingue à partager. Et là aussi, vous n’allez pas le croire. D’ailleurs nous n’allons pas vous le dire… car il faut le voir pour le croire. C’est comme pour la maison d’Alain et de Marie…

Donc, allez voir ce film pour le croire mais aussi et surtout pour apprendre ce qu’il y a d’aussi extraordinaire dans les vies de Gérard, d’Alain et de Marie ! Allez voir aussi ce film intitulé "Incroyable mais vrai" surtout parce qu’il s’agit d’un film de Quentin Dupieux. Dupieux a un talent, celui de transformer l’ordinaire en extraordinaire. Le talent de nous raconter une histoire somme toute banale mais en mode pas banal. Le summum, c’était "Réalité", l’histoire d’un homme qui doit enregistrer un bruit horrible et tente par tous les moyens d’y arriver sous la pression de son producteur. Ensuite, il y a eu "Daim", l’histoire d’un homme qui vole toutes les vestes de la région pour qu’il ne reste plus que sa veste, son unique veste en daim. Et puis, il y a encore eu "Mandibules", l’histoire d’un duo de bras cassés qui découvre une mouche géante. Bon d’accord, avec ces deux derniers films, Dupieux s’était un poil reposé sur ses lauriers et sa fainéantise (malgré une fulgurance artistique) parlait pour lui. Mais avec "Incroyable mais vrai", il raconte une vraie histoire… incroyable ! En plus, cette histoire est jouée par Léa Drucker, Benoit Magimel (parfait en beauf), Anaïs Demoustier (parfaite en bimbo pas si écervelée que ça) et le grand Alain Chabat. Quentin Dupieux allie forme et fond car l’intérêt de cette cave fait quand même réfléchir…