Incroyable mais Vrai de Quentin Dupieux

Alain et Marie emménagent dans la maison qu’ils viennent d’acquérir. Plus que le voisinage tranquille, vanté par l’agent immobilier, c’est un conduit d’apparence assez banal, recouvert d’une trappe et présenté comme " le clou de la visite ", " l’atout majeur de la maison ", qui a fini de les convaincre d’acheter ce pavillon. En effet, comme on le leur a expliqué dans les détails, emprunter ce passage ne doit se faire qu’après avoir bien refermé la trappe (sinon c’est comme une machine à laver : ça fonctionne pas !), c’est profiter d’un phénomène extraordinaire, " un truc tellement dingue " que l’on a du mal à y croire !

Plus que curieuse, Marie va alors multiplier les descentes dans ce conduit. En constatant les effets produits, elle va envisager la vie autrement et surtout elle va pouvoir réaliser un rêve secret. Beaucoup moins travaillé par ce conduit, Alain, lui, va assister, attristé et impuissant, à la fuite en avant de sa femme.

Pendant ce temps-là Gérard, ami du couple qui se trouve aussi être le patron d’Alain, vient de se faire greffer un pénis électronique télécommandé…