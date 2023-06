"Incroyable", "Magique", "Irréel" : l'Antwerp au paradis

Quelle incroyable soirée ! L’Antwerp a remporté son 5e titre de champion de Belgique, dimanche, lors de la dernière journée des Champions' Play-offs. C’est Toby Alderweireld, d’une frappe sensationnelle, qui a envoyé le Great Old au paradis dans les arrêts de jeu. Au coup de sifflet final, les Anversois avaient encore du mal à réaliser ce qu’il venait de se passer.

À commencer par Michel-Ange Balikwisha, qui s’est présenté au micro d’Eleven avec les larmes aux yeux : "Je n’ai pas les mots. Je l’ai fait pour ma famille, pour le club. Je suis fier d’avoir pu soulever ce titre avec l’Antwerp. On n’imaginait pas réaliser un doublé (Coupe – championnat) en début de saison… Mais c’est ça qui est beau. Je suis très fier".

"On y a cru jusqu’au bout", a-t-il poursuivi, "Quand Toby a reçu le ballon, je me suis dit 'fais quelque chose, mais ne tire pas !' Et là, je vois qu’il met une frappe en lucarne…"

Faris Haroun, qui disputait son dernier match avec l’Antwerp, ne trouvait, lui non plus, pas ses mots. "Je ressens tellement de joie. C’est difficile à décrire… On est champion avec l’ADN d’Anvers. On s’est battu jusqu’à la fin. C’est mérité. On a montré qu’en Belgique, les grands clubs peuvent avoir peur car maintenant, on est là".

Très fair-play, Jean Butez, sans aucun doute le meilleur gardien de Pro League cette saison, a tenu à rendre hommage à Genk : "J’ai une pensée pour Genk, qui a été champion quelques minutes. Ça doit être très difficile pour eux. Ils auraient aussi mérité de remporter le titre. C’est la magie et la cruauté du foot".

Contrairement à Balikwisha, Butez avait, lui, totalement confiance en Alderweireld au moment où il a reçu le ballon à l’entrée du rectangle : "J’ai l’impression que ce n’est pas réel. Le but de Toby ? C’est un cadeau venu du ciel. C’est incroyable. On avait dit que si on se retrouvait dans une situation où on devait absolument marquer, on mettait Toby en attaque. Il était là pour dévier les ballons de la tête. Sur l’action, je me suis dit 'vas-y Toby, c’est maintenant.' La frappe est tellement pure et belle… Toby est un exemple de travail et de rigueur. C’est complètement mérité pour lui".

"Maintenant, on va faire la fête pendant 2-3 jours. Et dire que ma petite fille va bientôt naître… c’est magique", a conclu Butez.