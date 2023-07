Incroyable : la 5e étape du Tour de Wallonie neutralisée... à cause d'une erreur d'aiguillage

Alors qu'Andrea Bagioli a résisté au retour du peloton pour s'offrir sa toute première victoire de la saison, la 5e et dernière étape du Tour de Wallonie avait été émaillé par une situation particulièrement cocasse quelques kilomètres plus tôt.

À 25 bornes de l'arrivée, les organisateurs ont en effet décidé de neutraliser complètement la course, forçant les coureurs placés aux différents échelons du parcours de mettre pied à terre. La raison ? Permettre à une petite grappe de coureurs de revenir dans le bon groupe. Quelques hectomètres plus tôt, ils avaient en effet été piégés par une... erreur de signalisation et avaient donc emprunté un autre chemin.

Forcément, la situation a fait rire sur Twitter. Le community manager de Cofidis s'est même fendu d'un : "On a perdu les coureurs", sans équivoque. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre puisque ces quelques égarés ont finalement pu reprendre leur place au chaud dans le peloton, malgré une petite frayeur.