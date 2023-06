Incroyable : Jon Bon Jovi chante devant la tour Eiffel à Paris et personne ne semble le reconnaitre

C'est une scène assez surréaliste qui a été partagée il y a quelques jours.

Dans une vidéo publiée par le compte Instagram bonjovi_newig, on aperçoit Jon Bon Jovi devant la tour Eiffel à Paris en train de chanter "Do What You Can", un titre sorti le 23 juillet 2020 sur l'album 2020 de Bon Jovi.

Le chanteur passait par là et a décidé, l'espace d'un instant, de prendre la place de Julian Colin, un musicien français qui a pour habitude de chanter dans différents lieus touristiques de Paris.

Mais le plus incroyable c'est que sa prestation passe totalement inaperçue et que personne ne semble reconnaitre le chanteur. Peut-être que la prochaine fois, il devrait essayer de chanter "Always", "You give love a bad name" ou "Wanted Dead Or Alive" ?

Un moment un peu bizarre à découvrir ci-dessous :