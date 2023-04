Incroyable : Eupen se fait ridiculiser par Zulte-Waregem et va trembler jusqu’au bout !

Mais que s’est-il passé à Eupen ce samedi ? Alors que les Pandas avaient l’occasion d’assurer leur maintien en tenant tête à Zulte-Waregem, concurrent direct à la relégation, ils ont littéralement explosé en plein vol, livrant la pire prestation de leur saison… au pire des moments (1-5).

Une humiliation, qui ne souffre d’aucune contestation, tant les Germanophones ont été dépassés dans tous les compartiments du jeu. Illustration de ce non-match ? La façon, tristement similaire, dont ils ont encaissé les trois premiers buts : coup-franc de Ruud Vormer dans la boîte, défense aux abois et un joueur de Zulte plus prompt pour reprendre.

C’est le Polonais Karol Fila qui a mis le feu aux poudres après cinq petites minutes, laissant ensuite la place au show Zinho Gano, principal bourreau des Pandas et auteur d’un hat-trick parfait en moins de vingt minutes (28’, 39’, 45+2’).

Eupen y a cru… pendant quelques secondes, en 2e mi-temps, quand Smail Prevljak a réduit un tantinet la marque (46'). Malheureusement ce but n’a été qu’un feu de paille et n’a pas provoqué de vrai sursaut d’orgueil germanophone. Pis encore, Ruud Vormer, décidément en feu ce samedi, s’est chargé de mettre fin au suspense, plantant son tout premier but sous le maillot du Essevee.

1-5, score final, Eupen concède une vilaine défaite, face à un concurrent direct, et plonge, la tête la première dans un océan de doutes. Avec 28 unités, les Pandas n’ont en effet plus qu’un petit point d’avance sur leur adversaire du jour, Zulte-Waregem (27). Notons qu’il reste une journée à disputer. Zulte-Waregem accueillera le Cercle le week-end prochain alors qu’Eupen se déplacera… au Club de Bruges. Suspense total donc, mais le momentum a, lui, clairement changé de camp…