Incroyable : Dave Stewart de Eurythmics accompagne sa fille à l'audition d'American Idol

Les téléspectateurs ont été choqués lorsque la candidate d'American Idol est apparue à son audition avec son père, Dave Stewart de Eurythmics, légende de la musique des années 80.

Ils n'en ont pas cru leurs yeux. Les téléspectateurs du télé crochet américain American Idol ont témoigné de leur grande surprise sur les réseaux sociaux lorsqu'une candidate est arrivée sur le plateau avec son célèbre père.

Les juges du concours de chant Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan ont également été stupéfaits lors de son dernier épisode diffusés dimanche dernier quand un visage très familier est apparu dans la salle d'audition pour accompagner l'aspirante chanteuse Kaya Stewart.

Non seulement Kaya a fait un effort supplémentaire en interprétant un extrait d'une chanson originale devant les juges d'American Idol, mais elle a également amené avec elle son père - Dave Stewart - pour l'accompagner à la guitare.

Le père de Kaya est la moitié du duo Eurythmics - avec lequel, aux côtés d'Annie Lennox, il a sorti des chansons cultes telles que "Sweet Dreams (Are Made of This)" et "There Must Be an Angel (Playing with My Heart)".

En présentant son père aux juges, tous les trois sont restés les yeux écarquillés, sous le choc, avant que Katy Perry ne s'exclame: "Oh mon dieu. Blast from the past."

"Nous avons été intronisés ensemble au Rock and Roll Hall of Fame et vous avoir avec votre fille, je trouve que c'est tellement cool", a ajouté Lionel Richie.

Même si certains spectateurs ont accusé la jeune fille de népotisme, celle-ci a brillé lors de son audition comme vous pourrez le constater dans la vidéo ci-dessous: