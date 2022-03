Incroyable : ce petit bout de 5 ans reprend Green Day en jouant de tous les instruments

Le très jeune YouTubeur Miles Music Kid (de son vrai nom Miles Bonham) est un véritable surdoué. Agé de 5 ans seulement, il a déjà obtenu son diplôme pour maîtriser non pas un, mais plusieurs instruments de musique. Mais en plus de cela, le petit est déjà assez compétent pour maitriser l'arrangement et l'édition de ses propres créations musicales à l'aide de logiciels tels que Logic Pro d'Apple.

Démontrant son talent précoce, Bonham a réalisé une reprise du "Boulevard Of Broken Dreams" de Green Day, dans laquelle il joue lui-même de tous les instruments, c'est à dire la guitare, la basse, les claviers, le chant et toutes les harmonies. Il a également arrangé et édité la reprise lui même comme un pro.

Le résultat de ce travail incroyable est à découvrir ci-dessous :

Et vous ? Vous faisiez quoi à 5 ans ?

Dites-le nous sur notre page Facebook ou sur Twitter.