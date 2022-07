Inconsolable, Simon Geschke fond en larmes après avoir perdu le maillot à pois

Grand protagoniste et souvent à l’attaque sur ce Tour de France, Simon Geschke a été dépossédé de son maillot à pois de meilleur grimpeur jeudi lors de la dernière étape de montagne à Hautacam. Le coureur allemand endossait la précieuse tunique depuis la 9e étape et a difficilement digéré cette perte au profit de Jonas Vingegaard. Au final, seuls 8 points séparent le Danois (72 pts) de l’Allemand (64 pts) dans un classement qui voit l’Italien Giulio Ciccone (61 pts) et le Slovène Tadej Pogacar (61 pts) devancer Wout van Aert, 5e (59 pts).

A l’attaque presque tous les jours et notamment à Foix, à Mende, au Granon, à Châtel et dans l’étape de la Planche des Belles Filles, Geschke a fondu en larmes jeudi sur la ligne d’arrivée après avoir tout tenté pour conserver son maillot.

"Cela me brise un peu le cœur de perdre ce maillot sur la dernière étape de montagne mais c’est le sport. Merci à tous pour leur soutien et aussi à mon équipe Cofidis. Au moins on aura essayé", a réagi Geschke sur les réseaux sociaux après l’étape.

"On savait que le défi serait difficile à relever mais on a tout tenté. Merci pour ces neuf belles journée Simon, qui font de toi le coureur allemand ayant le plus porté ce maillot mythique, de l’histoire du Tour", a écrit son équipe Cofidis.

Geschke portera encore le maillot à pois de meilleur grimpeur jusqu'à l'arrivée à Paris vu que Jonas Vingegaard endosse le jaune de leader.