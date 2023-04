Inconscient des risques, plus d’un Wallon sur trois reconnaît consulter son smartphone au volant

L’AWSR révèle que plus d’1 conducteur wallon sur 3 (36%) reconnaît lire au volant, des notifications ou autres sur son téléphone et 1 sur 4 (27%) avoue écrire des messages, des e-mails ou des commentaires via son smartphone tout en conduisant. Près d’1 Wallon sur 10 (9%) s’estime tout à fait capable de conduire en faisant autre chose.

À titre indicatif, l’AWSR rappelle que lire un SMS court à 120 km/h, représente 200 mètres parcourus sans voir la route.

29% trouvent facile de lire sur un écran de smartphone au volant. Près d’1 Wallon sur 4 (23%) estime que manipuler et consulter les menus d’un téléphone tout en conduisant est aisé. Près d’1 Wallon sur 5 (18%), considère qu’écrire un SMS ou un e-mail au volant est plutôt facile.

Le cerveau humain n’est tout simplement pas fait pour cette performance et ce quel que soit notre âge.

Anne-Sophie Mortgat, neuropsychologue au sein de l’AWSR