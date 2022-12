Inconnu du grand public, presque champion olympique : qui est Luis De La Fuente, le nouveau sélectionneur espagnol ?

S’il ne devrait pas se détourner du traditionnel jeu à l’espagnole prôné par Luis Enrique, De La Fuente est présenté comme moins radical que son prédécesseur dans la recherche du 'Tiki Taka', privilégiant davantage la verticalité sur les ailes.

Difficile d’envisager une révolution dans les rangs de la sélection espagnole donc. D’autant plus que De La Fuente connaît bien la plupart des joueurs pour les avoir eus sous ses ordres en équipes d’âge.

Ferran Torres, Pedri, Ansu Fati, Eric Garcia, Pau Torres, Dani Olmo, Marcos Asensio, Carlos Soler, Unai Simon, Fabian Ruiz, … Tous des noms bien connus par le technicien basque.

Habitué aux trophées avec les jeunes – en plus des deux titres de champion d’Espagne glanés en tant que joueur avec l’Athletic Bilbao en 82-83' et 83-84' - Luis De La Fuente doit désormais faire ses preuves chez les adultes au sein d’une sélection espagnole qui n’a plus disputé la moindre finale internationale depuis 2012 et son sacre européen.

Son parcours à la tête de la Roja débutera en mars prochain face à la Norvège et l’Ecosse dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.