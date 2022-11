"Incompréhensible", "frustration énorme", "ses qualités ne se sont pas envolées" : Kevin De Bruyne attire tous les regards

Une question est sur toutes les lèvres dans cette Coupe du monde 2022 des Diables Rouges, en ce compris sur les Unes de la presse internationale : comment expliquer la méforme de Kevin De Bruyne ?

Dans ce Mondial, tous les regards convergent vers KDB, troisième du dernier Ballon d’Or, quand il passe à ce point à côté de son sujet. "L’impression se vérifie : la Belgique est une équipe vieillissante, elle manque de flammes. On a le sentiment bizarre finalement que l’occasion est passée. Ce qui se passe avec De Bruyne est incompréhensible. C’est mon joueur préféré, celui que je préfère regarder. Dans cette Coupe du monde, je ne comprends pas ce qu’il fait et je ne comprends pas ce que les autres font autour de lui. Evidemment que les joueurs de Manchester City évoluent tellement dans le dogme de Pep Guardiola qu’ils ne sont pas adaptables à des concepts un peu plus pragmatiques, plus basiques", analyse Vincent Duluc, chef foot au quotidien français l’Equipe.

Entendez par là que le problème est aussi collectif. Ce qui complique solidement la donne. "J’ai vu son agacement quand il a préféré s’engueuler avec Roberto Martinez plutôt que d’aller féliciter les autres sur le but contre le Canada. On se dit que le problème est terrible. Il a une frustration énorme. Il n’a pas autour de lui soit la complicité technique soit le mouvement dont il aurait besoin. Lui-même manque complètement de justesse. Il n’a pas la foudre qu’il peut avoir dans les pieds. C’est décevant", ajoute notre confrère français.