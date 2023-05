"Incompréhensible", "électoraliste", "désillusion"… Les spécialistes critiquent les propos d’Alexander De Croo sur l’environnement

Bruno Danis, lui, ne cache pas son étonnement : "J’étais un peu estomaqué quand j’ai entendu ça à la radio ce matin. On est dans une urgence au niveau climatique et au niveau érosion de la biodiversité et je n’ai pas l’impression que ce soit le moment de négocier avec les lois de la physique et de la nature. L’ensemble du vivant respire, absorbe du CO2. On ne peut pas les dissocier, c’est absurde et ça ne correspond pas à une réalité physique."

Même son de cloche du côté de l’administration, du Service Public Fédéral Santé publique et Environnement. Selon son directeur, Pierre Kerkhofs : "C’est un électrochoc au niveau de nos experts. C’est catastrophique pour les gens qui négocient tous les jours sur les problèmes internationaux. Alors qu’on était pionniers, maintenant la Belgique s’abstient sur les votes concernant l’environnement et le climat. On a l’air ridicule ! D’autant que le projet européen sur la restauration de la nature va sans doute évoluer, mais il passera quand même. On ne peut pas mettre sur pause. Le coût de la non-action sera encore plus élevé."

Enfin, le directeur de l’Agence européenne pour l’environnement, le Belge Hans Bruyninckx nous parle de "désillusion". "Il y a deux crises. Celle du changement climatique et celle de la biodiversité. Et les deux sont liées. Si on veut sauver le climat, il faut la restauration de la nature. Les systèmes écologiques sont fondamentaux pour le climat. Le Green Deal européen, ce n’est pas un projet idéologique : c’est une réponse de l’Europe à ces crises. C’est comme un puzzle géant : si on enlève des pièces, il ne tient pas."

D’ailleurs, pas plus tard qu’il y a deux semaines, l’agence a mis en ligne un article sur le sujet et son titre ne laisse planer aucun doute : "Climat, nature et population : un avenir commun pour notre planète".