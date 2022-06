Inclusives et calmes

On peut être contre l’écriture inclusive, même si la plupart des argumentaires relèvent de la réaction épidermique car on le sait, quand on touche à la langue, on touche à la loi et au sacré. Encore faut-il que ces arguments se basent sur une vraie connaissance du sujet.

Or nous devons constater que l’éditorial de Dorian de Meeûs intitulé "Écriture inclusive ? On se calme", paru dans la Libre Belgique du 4 juin, est surtout un condensé des stéréotypes et de contresens.

Mais qui doit se calmer ? Les usagers et usagères de la langue qui s’approprient ce matériau vivant et le font évoluer pour qu’il exprime mieux l’évolution des mentalités et de la société ?

Il est en effet frappant de constater la virulence avec laquelle les anti-écriture inclusive tentent de la discréditer, de l’interdire, tentant ainsi de museler la liberté d’expression dont font preuve avec bonheur les locuteurs et locutrices francophones