Inclusion : première poupée Barbie porteuse de Trisomie 21

Tu as vu la nouvelle Barbie ? Elle représente une personne porteuse de trisomie 21. "C’est la toute première Barbie porteuse de trisomie 21, qui me ressemble.” s’exclame la mannequin britannique Ellie Goldstein. “Elle est magnifique et je l’adore !” “ Elle est mignonne comme tout” confirme l’auteure française Éléonore Laloux, elle aussi porteuse du syndrome. “Et elle est coquette comme moi !” .

Souvent critiquée par le passé à cause des proportions “parfaites” irréalistes de ses poupées — qui ont complexé des générations entières — la marque Mattel, qui vend les Barbie, a lancé ces dernières années de nouvelles gammes plus inclusives.