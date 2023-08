Inclusion numérique à La Louvière : début des formations

C’était ce jeudi à La Louvière, le premier atelier d’initiation, d’utilisation d’un ordinateur à destination de personnes en vulnérabilité numérique. Le CPAS de La Louvière fait partie des 40 lauréats de l’appel à projets fédéral « E-Inclusion for Belgium ».

L’objectif : lutter contre la fracture numérique grâce aux moyens du plan européen de relance et de résilience post-covid. A La Louvière donc, le CPAS, en partenariat avec l’asbl "Actions et Recherches Culturelles" s’attaque donc au problème avec notamment cette formation.

Le reportage de Hugues Decaluwé était sur place et a rencontré les premiers bénéficiaires.

Tout le programme et les dates de ces formations sont disponibles sur demande au CPAS de La Louvière ou via l’asbl "Actions et Recherches Culturelles".