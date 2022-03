Inclure les femmes dans les pourparlers de paix, c’est 35% de chances en plus de résolution pacifique

Une politique étrangère féministe (PEF) est un concept qui vise à corriger le déséquilibre et à intégrer l’égalité des sexes dans la politique étrangère et de sécurité.

Elle appelle l’État à promouvoir les valeurs et les bonnes pratiques pour parvenir à l’égalité des sexes, à garantir à toutes les femmes la jouissance de leurs droits fondamentaux, à renforcer l’influence et la participation des femmes dans les processus de paix et à l’édification de l’État, à lutter contre les causes profondes structurelles des conflits et de la violence, à soutenir la protection des filles et des femmes contre tous les types de violence armée, et d’améliorer les perspectives de genre dans le travail pour la paix et la sécurité. La pratique a été lancée par Margot Wallström, ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères.

Entre autres choses, elle met l’accent sur l’importance d’une représentation équilibrée des sexes dans la politique et la prise de décision (y compris dans les négociations de paix). Une PEF efficace donne un cadre politique qui prend en compte les expériences des groupes sous-représentés et vise à lutter contre le patriarcat et toutes les formes d’exclusion et de discrimination.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Les politiques étrangères féministes visent à aligner la justice économique, la justice écologique et les droits humains comme principes fondamentaux tout en restant transparentes et responsables. Après la mise en œuvre pionnière par le gouvernement suédois, d’autres ont suivi. Canada, Mexique, France, Espagne et Luxembourg, mais la véritable mise en œuvre reste faible – ce qui n’est pas acceptable dans un monde actuel comme le nôtre.