Incitation à la violence par Kanye West, la frasque de trop pour Elon Musk ? Le patron de Twitter suspend le compte du rappeur

Alors que fin novembre, le fraîchement propriétaire de Twitter a annoncé le rétablissement de tous les comptes suspendus, que signifie cette décision par rapport à Kanye West ? Pour Nicolas Van Zeebroeck, professeur d’économie et de stratégie numérique à l’ULB, le problème, c’est qu’il est depuis le départ dans une situation de grand écart.

"Il est tiraillé entre, d’une part, son rêve d’une liberté d’expression sans tabou et débridée ; et d’autre part, il y a une réglementation en Europe et ailleurs dans le monde. De ce fait, les plateformes sont de plus en plus tenues responsables de ce qui se raconte."

C’est sans oublier les annonceurs qui financent encore le modèle de Twitter et qui "sont surtout assez averses à la polémique et n’ont pas envie que leurs contenus soient associés à des propos extrêmes et des dérapages."