"Incisives" de Caroline Wlomainck, un livre belge corrosif aux histoires frissonnantes

La Tournaisienne Caroline Wlomainck c’est un sacré tempérament. Sous une apparence douce et gracieuse, se cache une femme très déterminée et qui n’a peur de rien. Pas même de choquer le lecteur avec ces mots parfois très crus et son imagination diabolique. Un premier livre prometteur.

Publié aux éditions Lamiroy.

La musique choisie par l’autrice : Richard Belgium - This is not fiction