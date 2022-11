Incidents à Bruxelles après Belgique-Maroc : le bourgmestre Philippe Close s'interroge sur la responsabilité des parents

Philippe Close (PS), le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, n’envisage pas, les prochains jours, d’interdiction de rassemblements, suite aux incidents de ce dimanche, dans le centre de la capitale, en marge de la rencontre entre la Belgique et le Maroc en Coupe du monde. A l’issue de ces débordements, survenus boulevard Maurice Lemonnier, la police a procédé à une dizaine d’arrestations administratives ainsi qu’à une arrestation judiciaire.

"Nous allons évidemment analyser toutes les images, comme à chaque fois après ce genre d’incidents et poursuivre les auteurs", a réagi Philippe Close, invité du 7h45 de Viva Bruxelles ce lundi. "Des auteurs assez jeunes", précise-t-il. "Il y a la question de se demander si les parents se rendent bien compte de ce que font certains de leurs enfants." Le bourgmestre a rappelé sa condamnation des faits "totalement inacceptables" et a tenu à saluer une nouvelle fois le travail de la police.

"Des forces de l’ordre extrêmement bien préparées qui ont mis avec moi une tactique qui était de circonscrire les événements à 200-300 mètres", ajoute Philippe Close. Résultat : des casseurs qui n’ont pas pu aller dans les quartiers commerçants et le marché de Noël des Plaisirs d’Hiver (qui ont ouvert vendredi soir). "On a pu limiter les dégâts. C’est certainement pas réussi quand on voit les images qu’on a. Mais les premiers responsables, ce sont les fauteurs de troubles."

Ne pas mettre de double peine

On l’a dit : le mayeur ne souhaite pas interdire les rassemblements futurs dans le centre. "Nous débriefons ce lundi matin. On évaluera les choses. En même temps, mon boulot, c’est de faire fonctionner la ville et de ne pas mettre de double peine à des personnes dans un quartier vivant et populaire, qui fonctionne bien mais qui a été pris en otage, je le répète, par des voyous et des crapules." Pour le bourgmestre, cafetiers et commerçants du quartier Lemonnier-Stalingrad sont les premières victimes de ces incidents.

Ce dimanche soir, Philippe Close avait déjà qualifié les auteurs de ces débordements de "voyous et de crapules".