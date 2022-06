Incident Lampaert-Wellens, la commission route de l’UCI va examiner le dossier

L’attitude d’Yves Lampaert dans le kilomètre en or de la dernière étape du Tour de Belgique n’a pas fini de faire parler. Et l’affaire pourrait connaître de nouveaux développements, puisque le jury de la course a transmis un rapport à l’Union Cycliste Internationale. C’est maintenant à la commission route de l’UCI d’examiner le dossier.



Pour rappel, Lampaert a joué – un peu trop franchement – des coudes avec Tim Wellens dans la phase décisive du Tour de Belgique. Il l’a gêné et l’a vraisemblablement privé des secondes de bonifications nécessaires à la victoire finale. Un succès décroché par Mauro Schmid, l’équipier de Lampaert. Les manœuvres un peu trop viriles du coureur de Quick Step-Alpha Vinyl ont déjà conduit à sa disqualification et à une amende.