Incident avec un drone en mer Noire : Washington continuera à voler "là où le permet le droit international"

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a affirmé que les Etats-Unis continueraient à voler "là où le permet le droit international", au lendemain de l’interception d’un drone américain au-dessus de la mer Noire par des avions russes.

Lloyd Austin a dit que son pays prenait "tout potentiel d’escalade très au sérieux". "Et c’est pour cela que je pense qu’il est important de garder les canaux de communication ouverts. Je pense qu’il est réellement crucial que nous puissions prendre le téléphone et parler. Et je pense que cela aidera à prévenir une erreur de calcul à l’avenir", a-t-il ajouté.