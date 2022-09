"Inceste, le dire et l’entendre": un documentaire inédit sur La Trois

L’inceste, tabou par excellence. Parce qu’elles se passent à l’intérieur des familles, ce lieu symbole de protection, ces agressions sexuelles entraînent davantage de honte, d’emprise et de secrets. Sans parler de la fameuse amnésie traumatique dont souffrent beaucoup de victimes et qui anéantit souvent la perspective d’une condamnation de l’agresseur. Enfin, lorsqu’elles osent porter plainte, encore faut-il être crues.

À travers les témoignages de 6 femmes et 1 homme, Carolane, Loubna, Anne, Iéléna, Virginie, Corinne et Guillaume, la réalisatrice aborde avec sobriété et force ce fléau de l’inceste et en décrypte les mécanismes. Toutes ces victimes racontent courageusement face caméra ces années d’atrocités qu’elles ont vécues. La réalité des faits mais aussi leur combat, les séquelles dans leur vie aujourd’hui, et les conséquences pour leur bourreau. Parmi eux, la militante politique et féministe Loubna Méliane, violée par son père de ses 8 à ses 17 ans, et l’actrice Corinne Masiero qui révèle pour la première fois l’inceste qu’elle a subi au sein de sa famille.