Incendies : une centaine d’hectares de forêts et de broussailles partis en fumée dans le Jura

En fin de matinée, un autre sinistre s’est déclaré sur les communes de Vosbles-Valfin et de Cornod, à une vingtaine de kilomètres plus à l’ouest. Quelque 40 hectares de végétation ont brûlé et une trentaine d’habitants d’un hameau ont été évacués "par mesure de prévention", selon la préfecture.

Un troisième départ de feu a rapidement été maîtrisé à Plaisia.

Des pompiers de huit départements de l’est de la France ont été mobilisés en renfort devant porter à 150 le nombre de soldats du feu "sur place d’ici la fin de journée", toujours selon la préfecture du Jura qui a activé son centre opérationnel départemental.