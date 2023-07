Incendies sur l'île de Rhodes : 2000 touristes évacués parmi lesquels 70 Belges, TUI annule les voyages jusqu'à mardi

Les autorités à Rhodes ont fait évacuer samedi plusieurs hôtels, principalement dans le village côtier de Kiotari. Dans les environs, les pompiers éprouvent beaucoup de difficultés à lutter contre les feux de forêt qui gagnent en intensité à cause notamment des fortes rafales de vent.

Plusieurs touristes belges ont dû quitter leur lieu de villégiature précipitamment. Selon TUI, ils sont au nombre d'une septantaine dans les parages de Kiotari, soit "moins de cinq pour cent" du nombre total de Belges actuellement en vacances à Rhodes via ses services.

Les Belges concernés ont été pris en charge par les autorités locales bien que l'incertitude plane sur la suite des événements. "Pour le moment, les hôtels ne sont pas en grand danger. Il s'agit d'une mesure de prudence. Plus tard dans la soirée, il devrait y avoir plus de clarté: un retour dans les hôtels est-il possible ou une autre solution est-elle nécessaire ?"

Au cas où les voyageurs de TUI ne pourraient pas regagner leurs chambres, l'agence prendra contact avec eux pour rechercher une alternative ou pour leur réserver une place dans un avion à destination de la Belgique.

TUI, qui organise des vols quotidiens depuis Bruxelles vers Rhodes, annonce qu'il supprime toutes les réservations jusqu'au 25 juillet.

"La situation dans le sud de Rhodes reste particulièrement difficile aujourd'hui (dimanche) et nous n'avons pas encore de vue sur une amélioration des conditions dans la région. Tous les voyageurs qui ont été rapidement évacués hier (samedi) sont contactés personnellement par TUI afin que nous puissions évaluer leur situation et trouver la solution la mieux adaptée", précise le tour opérateur.

TUI ajoute que "bien que le nombre de voyageurs belges dans cette région soit assez limité, la situation affecte de nombreux vacanciers sur place" et qu'à ce stade, "nous n'avons pas encore de perspectives sur la situation de l'île pour les prochains jours".