Incendies fulgurants à Hawaï : des évacuations sont en cours

Des incendies faisaient rage mercredi dans l'archipel américain de Hawaï, où l'état d'urgence a été déclaré, forçant des habitants à évacuer et même certains à sauter dans l'océan pour échapper aux feux.

Alimentés par des vents violents, les incendies sur les îles de Maui et Hawaï ont dévoré des maisons et des commerces, notamment dans la ville touristique de Lahaina, selon des témoignages et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

"Le fait que nous ayons des feux dans plusieurs régions, et que ce soit la conséquence indirecte d'un ouragan, est sans précédent", a affirmé sur CNN la gouverneure par intérim Sylvia Luke en allusion à l'ouragan Dora. Ces phénomènes météorologiques apportent d'ordinaire pluie et inondations, a-t-elle expliqué.