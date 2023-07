Incendies en Suisse : évacuation de plus de 200 personnes à Bitsch

Les pompiers suisses luttaient mardi contre un incendie qui a forcé l’évacuation de plus de 200 personnes à Bitsch, près de la frontière italienne, alors que le feu pourrait gagner en intensité à cause des vents, selon les autorités qui ont annoncé qu’il faudrait plusieurs jours ou semaines pour l’éteindre totalement.

Le feu s’est déclenché lundi sur le flanc boisé d’une montagne de Bitsch, commune située dans le canton du Valais, et des hélicoptères ont survolé les lieux toute la nuit pour déverser de l’eau sur les flammes.

Mario Schaller, en charge des opérations, a affirmé qu’il faudrait des jours voire des semaines pour éteindre le feu qui s’est étendu sur 100 hectares de forêt. "Personne n’a été blessé pour l’instant, aucun bâtiment endommagé", a-t-il affirmé.

Malgré de larges nuages de fumée, les flammes ont commencé à baisser en intensité mardi, mais le feu pourrait se propager de plus belle à cause des vents, ont annoncé les autorités.

"Heureusement, le vent a baissé […] La situation est calme maintenant, mais cela pourrait changer avec le vent", a affirmé Adrienne Bellwald, porte-parole de la police cantonale.

Le Bureau fédéral pour l’environnement a alerté que les feux de forêt pourraient devenir plus fréquents, notamment l’été, à cause d’une météo plus chaude et sèche causée par le changement climatique. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie, a annoncé la police régionale.