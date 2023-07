Incendies en Grèce : TUI annule les vacances "vol + hôtel" à Rhodes au moins jusqu’à demain, la porte-parole s’explique

Que se passe-t-il maintenant pour les personnes concernées par cette annulation hôtelière à Rhodes ? " Soit ils peuvent bénéficier d’un remboursement – un remboursement évidemment complet de la somme qu’ils ont payée —", explique Sarah Saucin, " soit ils peuvent choisir une autre destination de vacances ou encore s’ils veulent absolument aller à Rhodes, ils peuvent choisir une autre date de départ quand la situation sera davantage maîtrisée ". Et la jeune femme de déplorer une " situation loin d’être idéale " : " Les vacances, pour la plupart d’entre nous, on les prévoit longtemps à l’avance. Malheureusement la sécurité des voyageurs est évidemment notre priorité absolue. Nous ne voulions pas envoyer des vacanciers en plus sur l’île tant que la situation n’était pas totalement maîtrisée, tant qu’on n’avait pas non plus une vue d’ensemble sur les jours à venir et l’expérience vraiment de vacances sur l’île de Rhodes ". Il s’agit aussi de ne pas mettre une pression supplémentaire sur les autorités hellènes qui tentent tant bien que mal d’évacuer dans le bon ordre et de mettre tout le monde à l’abri.