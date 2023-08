Dans le petit village d’Aghia Paraskevi, au pied du mont Parnès, imprégné d’une forte odeur de brûlé, les ruelles sont vidées de leurs habitants jeudi. Par endroits, des carcasses de voitures calcinées et d’arbres brûlés témoignent de l’avancée dans les heures passées des flammes à travers les petits jardins, les potagers et les ruelles. Des locaux, qui avaient reçu un ordre d’évacuation, reviennent sur place pour constater les dégâts et se porter volontaires pour aider. Beaucoup expriment colère et amertume alors que d’importants incendies ravagent la Grèce pour la deuxième fois en un mois après ceux des îles de Rhodes, Corfou et Eubée et dans la région d’Athènes, fin juillet. En quelques jours, les incendies ont brûlé plus de 60.000 hectares dans le nord de la Grèce (soit plus de la moitié du Brabant wallon) et 5000 hectares à l’ouest d’Athènes, selon les estimations de l’observatoire national des incendies de forêt géré par l’université Aristote de Thessalonique. Mercredi soir, les Athéniens résidant dans certains quartiers du centre pouvaient voir de leur balcon ou fenêtres des flammes et un brasier sur les collines boisées proches de la capitale.