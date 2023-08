Incendies en Grèce : le feu se rapproche d’Athènes, des quartiers évacués

Les sapeurs-pompiers grecs ont ordonné mardi l’évacuation d’un district situé dans le nord d’Athènes, menacé par d’importants incendies qui frappent la Grèce pour la deuxième fois cet été.

Des dizaines de milliers de personnes sont appelées à quitter le district d’Ano Liosia. Certains quartiers sont déjà la proie des flammes, même si certains résidents ont tenté d’éteindre le brasier. "Quand le feu est arrivé, il est venu par quatre ou cinq côtés en même temps explique Vangelis Vathrakopoulos, un habitant de Fyli. Il s’est étendu sur tous les fronts. Tout le village a été touché, d’ouest en est. Tout était menacé par le feu. Nous n’avons jamais vu cela."

Les zones les plus basses du parc national du mont Parnitha, une des plus grandes forêts entourant Athènes, étaient en feu. Les autorités ont demandé aux habitants de cette zone de rester chez eux et ont fermé des portions de routes. Un autre foyer faisait rage dans une zone industrielle de Aspropyrgos (ouest de la capitale). Toute une zone située à une vingtaine de kilomètres du centre d’Athènes et de l’Acropole a reçu un ordre d’évacuation. Ce mardi soir, plus de 25.000 personnes sont concernées. "La situation est sans précédent, les conditions météorologiques sont extrêmes", a indiqué le porte-parole des pompiers Yiannis Artopios, s’exprimant devant la télévision publique. Il a ajouté que les feux mardi "ont pris une énorme ampleur en peu de temps".